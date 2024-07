Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagvormittag seitwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 168,82 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 168,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 169,28 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 168,74 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.138 Siemens-Aktien.

Bei 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 11,88 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 29,23 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,96 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 201,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 16.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR gegenüber 4,39 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,42 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,40 EUR im Jahr 2024 aus.

