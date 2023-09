Siemens Aktie News: Siemens am Mittag billiger

Siemens im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 131,66 EUR nach.

Das Papier von Siemens befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 131,66 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 130,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 131,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 280.150 Stück.

Bei 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,84 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 95,07 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 38,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 176,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18.889,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,72 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,74 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

