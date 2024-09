Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 179,38 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 179,38 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 180,14 EUR. Mit einem Wert von 175,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 896.404 Stück.

Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 5,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 50,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,89 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 198,50 EUR.

Siemens ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 EUR gegenüber 1,61 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

