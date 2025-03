Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Siemens

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 222,25 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 222,25 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 220,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,45 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 772.682 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 47,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,37 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 228,44 EUR an.

Am 13.02.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 3,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 18,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 präsentieren. Siemens dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Erstmals seit Jahren: DAX-Firmen streichen Arbeitsplätze

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 am Nachmittag im Minus