Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Mittwochnachmittag zu

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 27.07.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 104,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 105,16 EUR. Mit einem Wert von 103,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 497.844 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 157,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (93,67 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,67 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 150,69 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 12.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,27 EUR, nach 2,79 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 17.040,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.665,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Siemens wird am 11.08.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 03.08.2023.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

