Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 167,14 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 167,14 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 167,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 167,84 EUR. Bisher wurden heute 162.542 Siemens-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 11,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Abschläge von 28,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,94 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 200,30 EUR.

Siemens gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,47 EUR je Aktie belaufen.

