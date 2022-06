Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 28.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 106,16 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 106,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70.292 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 32,79 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 7,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 164,62 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.040,00 EUR – ein Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 14.665,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens am 11.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 03.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,06 EUR je Siemens-Aktie.

