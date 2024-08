Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Kursplus

Kurs der Siemens

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 167,56 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 167,56 EUR. Bei 168,08 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.822 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. 12,72 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,94 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 200,30 EUR aus.

Siemens gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,51 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 14.11.2024 gerechnet. Siemens dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,47 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

