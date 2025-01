Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 205,60 EUR zu.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 205,60 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 205,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 204,85 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.406 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2025 bei 210,05 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 2,16 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,68 EUR ab. Mit Abgaben von 26,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,35 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 209,57 EUR.

Am 14.11.2024 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 21,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 05.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

