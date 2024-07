Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Siemens-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Im XETRA-Handel kam die Siemens-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 167,94 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 167,94 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 168,44 EUR zu. Die Siemens-Aktie sank bis auf 167,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 168,12 EUR. Bisher wurden heute 28.859 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 12,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 28,86 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,96 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 201,60 EUR.

Siemens veröffentlichte am 16.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,40 EUR je Siemens-Aktie.

