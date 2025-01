Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 205,55 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 205,55 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 206,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.529 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,05 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 2,14 Prozent niedriger. Bei 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 26,69 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 209,57 EUR.

Am 14.11.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 2,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 21,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens am 13.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

