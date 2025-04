Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 191,76 EUR ab.

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 2,9 Prozent auf 191,76 EUR ab. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 191,34 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 194,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 860.980 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,69 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 21,42 Prozent sinken.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,37 EUR je Siemens-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 221,43 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 18,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,41 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,76 EUR je Aktie belaufen.

