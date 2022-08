Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag billiger

Die Aktie verlor um 01.08.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 15,89 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,77 EUR aus. Bei 16,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 444.930 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 25,60 EUR markierte der Titel am 04.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (13,36 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 18,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,45 EUR aus.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Siemens Energy am 08.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 02.08.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Bei Gas-Lieferstopp: Kann Flüssigerdgas Russlands Lieferungen im Winter ersetzen?

NEL, Linde & Co: Studie mit positiver Prognose für den Wasserstoffmarkt

GAZPROM beklagt Probleme mit Gasturbine für Nord Stream 1

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG