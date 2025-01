Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 50,36 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 50,36 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 51,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,24 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.150.803 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 53,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,84 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,09 EUR am 03.01.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 77,98 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,053 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,63 EUR an.

Am 13.11.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,04 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.02.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,697 EUR je Aktie belaufen.

