Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 25,32 EUR nach oben.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 25,32 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 25,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 2.526.999 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,01 EUR erreichte der Titel am 28.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 6,67 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Abschläge von 74,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,064 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,07 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,28 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.08.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,342 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

