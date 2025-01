Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 50,46 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 50,46 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,20 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,10 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 397.965 Stück gehandelt.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,30 EUR. 5,63 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 353,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,96 EUR an.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -1,04 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 11.02.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,697 EUR je Aktie.

