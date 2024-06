Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 25,54 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 25,54 EUR zu. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,65 EUR zu. Bei 25,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.670.293 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 74,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,069 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 23,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 07.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Siemens Energy dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,372 EUR fest.

