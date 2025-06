Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag mit Einbußen

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 86,88 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 86,88 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 85,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 668.345 Siemens Energy-Aktien.

Bei 87,80 EUR erreichte der Titel am 03.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 1,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 22,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,125 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,38 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent auf 9,96 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 10.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,39 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

