Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens Energy

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 88,30 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 88,30 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 87,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,14 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.136.201 Aktien.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 89,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 22,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 75,02 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,125 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,38 EUR an.

Am 08.05.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,39 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie legt zu: Hoffnungen lassen Rekordhoch in Reichweite bleiben

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingebracht