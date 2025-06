Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Mittag an

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 88,74 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 88,74 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 89,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 286.450 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 89,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,88 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 22,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 75,14 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,125 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,00 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,34 Prozent auf 9,96 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

