Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 88,42 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 88,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 89,14 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 88,12 EUR. Mit einem Wert von 88,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 804.842 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 89,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 22,06 EUR. Abschläge von 75,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,125 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,00 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 08.05.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,96 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus.

