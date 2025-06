Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 88,00 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 88,00 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 87,92 EUR. Bei 88,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 616.702 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,52 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. Mit einem Zuwachs von 1,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,06 EUR am 06.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 74,93 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,125 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,00 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,96 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,40 EUR je Aktie.

