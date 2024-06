Siemens Energy Aktie News: Bären lasten am Dienstagnachmittag auf Siemens Energy

Siemens Energy im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,0 Prozent auf 23,83 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 6,0 Prozent bei 23,83 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 23,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.058.482 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 27,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 11,77 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 73,13 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,069 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,07 EUR.

Siemens Energy gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,28 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,373 EUR je Aktie aus.

