Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 24,21 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 24,21 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 24,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 208.290 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 11,57 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 73,56 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,069 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,07 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ebenfalls ein EPS von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,28 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2025 präsentieren.

