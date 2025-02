Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 56,00 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 56,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 56,36 EUR. Bei 56,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134.467 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2025 bei 60,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 7,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 13,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 76,67 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,077 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,25 EUR an.

Am 13.11.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -1,04 EUR vermeldet. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 11.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,800 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

