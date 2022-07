Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 06.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 13,79 EUR. Bei 13,79 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 886.119 Siemens Energy-Aktien.

Am 08.07.2021 markierte das Papier bei 27,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 50,14 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,36 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,95 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 02.08.2023.

