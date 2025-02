Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Nachmittag

Siemens Energy im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 58,50 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 58,50 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 58,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.509.615 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 60,40 EUR markierte der Titel am 24.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 3,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,07 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 77,67 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,077 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 47,25 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -1,04 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2025 erwartet. Siemens Energy dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,800 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

So schätzen die Analysten die Siemens Energy-Aktie im Januar 2025 ein

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge