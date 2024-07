Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 26,78 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 26,78 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.060.810 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2024 auf bis zu 27,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,86 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,060 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 24,07 EUR angegeben.

Siemens Energy gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent auf 8,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,426 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

