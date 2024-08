Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 23,64 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 23,64 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 23,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 156.804 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 18,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,061 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 25,29 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ebenfalls ein EPS von -3,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8,28 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,435 EUR je Aktie.

