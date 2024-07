Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 26,78 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 26,78 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,60 EUR nach. Mit einem Wert von 27,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.352.513 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,43 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 76,09 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,060 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,07 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Energy mit -0,26 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 8,28 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,03 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,426 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag mit Kursplus