Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 24,49 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 24,49 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,59 EUR aus. Bei 24,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 82.685 Stück.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,91 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 13,96 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,86 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,062 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,69 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.08.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8,80 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,525 EUR je Aktie aus.

