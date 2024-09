Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag gefragt

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 24,54 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 24,54 EUR zu. Bei 24,72 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,11 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 620.057 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 27,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 12,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 73,91 Prozent wieder erreichen.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,063 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,41 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,42 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent auf 8,80 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,481 EUR je Siemens Energy-Aktie.

