Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 67,24 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 67,24 EUR. Bei 68,18 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,56 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 560.642 Stück gehandelt.

Am 25.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,18 EUR an. 1,40 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 74,01 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 51,50 EUR.

Am 12.02.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8,94 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,857 EUR in den Büchern stehen haben wird.

