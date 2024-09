Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Siemens Energy im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 24,82 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 24,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 24,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 762.730 Siemens Energy-Aktien.

Am 11.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 287,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,41 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.08.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,42 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,80 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,481 EUR je Aktie.

