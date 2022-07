Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit Kurseinbußen

Die Siemens Energy-Aktie musste um 11.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 14,80 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,34 EUR aus. Mit einem Wert von 14,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 353.188 Siemens Energy-Aktien.

Bei 26,35 EUR erreichte der Titel am 14.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 43,85 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,36 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 10,74 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,05 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.08.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 02.08.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Siemens-Aktie im Minus: Siemens nimmt Abschreibung von 2,8 Milliarden Euro auf Siemens Energy vor

Siemens Energy-Aktie fällt: Siemens Energy dementiert russische Vorwürfe bei Gasdrosselung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG