Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Mittwochvormittag positiv

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 25,53 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 25,53 EUR zu. Bei 25,63 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,23 EUR. Zuletzt wechselten 174.115 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,063 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,41 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,80 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 12.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,481 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

