Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 35,34 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 35,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 35,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 187.746 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 35,79 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,27 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 81,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,063 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,51 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 07.08.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Siemens Energy die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,345 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

