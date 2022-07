Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12.07.2022 12:22:00 Uhr 1,4 Prozent auf 14,24 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,07 EUR nach. Bei 14,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 681.342 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 14.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,35 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 45,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 13,36 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,55 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,05 EUR an.

Am 11.05.2022 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 02.08.2023 dürfte Siemens Energy die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

