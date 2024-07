Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Vormittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 27,77 EUR nach.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 27,77 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,55 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.027 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 0,50 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 76,95 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,060 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,28 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 8,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,426 EUR in den Büchern stehen haben wird.

