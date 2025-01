Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag fester

Siemens Energy im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 49,64 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 49,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 49,87 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 113.400 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,26 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 11,32 Prozent zulegen. Am 17.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 77,33 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,053 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,00 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,04 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,32 Prozent gesteigert.

Am 12.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,744 EUR je Aktie belaufen.

