Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 76,36 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 76,36 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 76,54 EUR. Bei 76,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 99.356 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.05.2025 auf bis zu 76,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,47 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,06 EUR am 06.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 71,11 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,125 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 56,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,96 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 06.08.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 10.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

