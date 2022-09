Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Minusbereich

Die Siemens Energy-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 13,90 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,54 EUR. Zuletzt wechselten 1.092.689 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,59 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,24 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 4,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,57 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 08.08.2022 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Siemens Energy am 16.11.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.11.2023.

