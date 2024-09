Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 27,01 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 27,01 EUR. Bei 27,21 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 419.819 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,91 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,41 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -3,42 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8,80 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,481 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsende

Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX beendet den Handel wenig bewegt

Handel in Frankfurt: DAX klettert am Donnerstagnachmittag