Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 10,40 EUR zu. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,50 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,33 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 391.011 Siemens Energy-Aktien.

Bei einem Wert von 25,59 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 59,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (10,25 EUR). Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 1,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,12 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy gewährte am 08.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Am 16.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.11.2023.

