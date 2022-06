Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Um 14.06.2022 12:22:00 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 15,71 EUR. Bei 15,65 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 513.751 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.07.2021 auf bis zu 27,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 43,20 Prozent wieder erreichen. Bei 15,07 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 27,68 EUR angegeben.

Siemens Energy gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 6.582,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 6.484,00 EUR umgesetzt.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2023 erwartet.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,979 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG