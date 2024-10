Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag verlustreich

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 35,17 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 35,17 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 35,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.381.181 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 81,80 Prozent sinken.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,063 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.08.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -3,42 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,344 EUR je Aktie belaufen.

