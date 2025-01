Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 50,36 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 50,36 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,28 EUR nach. Bei 50,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.071.471 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.01.2025 auf bis zu 55,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 17.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,053 EUR. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 45,57 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,74 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 12.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 11.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,744 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

