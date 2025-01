Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 50,88 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. Bei 51,08 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 124.989 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 11,43 EUR. Abschläge von 77,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,053 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,57 EUR aus.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.02.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,745 EUR in den Büchern stehen haben wird.

