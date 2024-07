Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 25,81 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 25,81 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 25,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,41 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.911.176 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,91 EUR erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,060 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,07 EUR aus.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,28 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 11.08.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,426 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert am Nachmittag

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Dienstagnachmittag

XETRA-Handel So entwickelt sich der DAX mittags