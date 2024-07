Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 25,23 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 25,23 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 25,08 EUR ein. Bei 25,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 182.462 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2024 markierte das Papier bei 27,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 294,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,060 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,07 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 07.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Am 11.08.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,426 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

